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Стоимость попытки 10 баллов.
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Расширенный комплект «Умный дом» + 12 месяцев использования сервиса «Умный дом»
Получит участник с наибольшим количеством баллов на момент завершения игр
КИНО И ТВ
Умная колонка с голосовым помощником Марусей
ИНТЕРНЕТ
Внутренняя HD камера Hikvision DS - 2CD-VC1W
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
Уличная купольная HD камера Hikvision DS-I122
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Smart-гирлянда
Умная гирлянда длиной 20 метров. 16 миллионов комбинаций и сочетаний цветов. Управление через приложение и с пульта
Powerbank
Мощность 22.5W позволяет одновременно заряжать 4 гаджета на максимальной скорости. Встроенный кабель и Lightning
Складная зарядная станция «Magic Case»
Вход Type-C, беспроводная зарядка смартфона, наушников, смарт-часов. Магнитный держатель смартфона
Беспроводная мышь и коврик
Мышь аккумуляторная, 3 режима 800/1200/160 DPI, 4 вспомогательных кнопки, бесшумный клик. Коврик с поддержкой кисти
Настольная лампа
Порты для кабелей USB и Type-С, 6 режимов яркости, часы, стакан для канцелярии
Рюкзак Business
Непромокаемый, антивандальный. С отделением для ноутбука, портом USB 3.0 для зарядки устройств, чехол для бутылки
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
В одном пакете с домашним интернетом, онлайн-кинотеатром и ТВ
ЧТО ТАКОЕ
комбо-тарифы
ЧТО ТАКОЕ
цифровая экосистема
ЧТО ТАКОЕ
ТВ Wink и кинотеатр
ЧТО ТАКОЕ
умное видеонаблюдение
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